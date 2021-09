Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Quand Gareth Bale se sert d'Ancelotti pour s'en prendre à Zidane !

Publié le 4 septembre 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Sous contrat jusqu'en 2022, Gareth Bale a indiqué qu'il avait pris la décision de rester au Real Madrid grâce notamment à la présence de Carlo Ancelotti.

Entre Gareth Bale et Zinédine Zidane, ce n’était pas l’amour fou. L’été dernier, l’entraîneur français avait demandé à ses dirigeants de se débarrasser de l’attaquant gallois et de le vendre. Une décision qui avait entraîné la colère de son agent Jonathan Barnett. « Zidane est une honte, il n'a aucun respect pour un joueur qui a fait tellement de choses pour le Real Madrid » avait-il déclaré. Contraint de quitter le Real Madrid, Gareth Bale a retrouvé des couleurs sous le maillot de Tottenham. Prêté la saison dernière au sein de l’équipe dirigée par José Mourinho, le joueur a pu retrouver le chemin des pelouses et obtenir du temps de jeu en Premier League. A l’issue de son prêt, Gareth Bale est retourné au sein de la formation merengu e, qui a connu entre temps, quelques modifications. Zinédine Zidane a été remplacé par Carlo Ancelotti, déjà coach du Real Madrid entre 2013 et 2015. Une arrivée saluée par l’attaquant gallois.

« Je pense que c'est toujours bon d'être dans une bonne ambiance »

Dans un entretien accordé à la BBC ce samedi, Gareth Bale est revenu sur sa relation avec le technicien italien : « J'ai toujours eu une excellente relation avec Carlo, mais c'est toujours la même chose dans le sens où tu dois être performant pour entrer dans l'équipe. J'ai fait une bonne présaison et un bon début de saison ». Titularisé lors des trois premières rencontres de championnat, l’attaquant gallois a déjà inscrit son premier but face à Levante le 22 août dernier. Gareth Bale ne s’en cache pas : il est beaucoup plus épanoui depuis que Carlo Ancelotti a pris le contrôle de l’équipe. « Je pense que c'est toujours bon d'être dans une bonne ambiance. C'est la principale raison pour laquelle je suis allé à Tottenham, car je savais que ce serait un bon environnement pour moi. C'était une pause dont j'avais peut-être besoin à ce moment-là, et j'ai passé un bon moment avec les Spurs. Je pense que cela s'est vu lors de mon retour avec le Pays de Galles à l'Euro, et je l'ai apporté au Real Madrid cette saison, où l'environnement est évidemment meilleur pour moi » a-t-il confié, faisant une référence à peine masquée à sa relation compliquée avec Zinédine Zidane.

Bale restera au Real Madrid jusqu'à la fin de la saison