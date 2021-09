Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'annonce fracassante de Gareth Bale sur son avenir !

Publié le 4 septembre 2021 à 15h00 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le Real Madrid, Gareth Bale a annoncé qu'il n'avait pas l'intention de prendre sa retraite l'année prochaine.

Lors de l’été 2020, Gareth Bale était devenu un élément indésirable aux yeux de l’entraîneur de l’époque Zinédine Zidane. Afin d’obtenir du temps de jeu et tenter de se relancer, l’attaquant gallois avait dû s’exiler à Tottenham. Après avoir passé une saison sous les ordres de José Mourinho, Bale est retourné au Real Madrid avec l’espoir de convaincre Carlo Ancelotti pour ce qui aurait pu être sa dernière saison. En effet, certains médias avaient annoncé que le joueur pourrait prochainement mettre un terme à sa carrière. Agé de 32 ans, il pourrait raccrocher les crampons à l’issue de son contrat avec la Casa Blanca . Une information toutefois démentie par le principal intéressé.

« Je n'ai jamais prévu de prendre ma retraite »