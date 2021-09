Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut garder espoir dans le dossier Pogba grâce à... Mbappé !

Publié le 4 septembre 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec Manchester United, Paul Pogba privilégierait un départ vers le Real Madrid. Mais le club espagnol, engagé dans d'autres dossiers d'envergure, n'aurait pas l'intention de faire des folies dans ce dossier.

Le PSG a réalisé un mercato exceptionnel cet été. Le club parisien est parvenu à enrôler Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi et Nuno Mendes, en ne dépensant que 70M€. Un recrutement XXL qui pourrait lui permettre de réaliser des exploits en Ligue des champions. Tout au long du mercato, les dirigeants parisiens ont discuté avec les plus grands joueurs de la planète pour tenter de les convaincre. Comme annoncé par le 10Sport en exclusivité le 3 septembre, le PSG a discuté avec l’entourage de Cristiano Ronaldo, et se serait aussi entretenu avec le clan Paul Pogba. A la recherche d’un milieu de terrain, le club parisien aurait ciblé l’international français, sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United. La formation parisienne avait entamé des négociations avec son agent Mino Raiola, mais l’arrivée de Lionel Messi a paralysé ce dossier. Ce ne serait que partie remise puisque The Athletic indique que le PSG aurait prévu de retenter sa chance lors du prochain mercato estival, lorsque le contrat de Pogba arrivera à son terme. Mais le champion du monde 2018 ne privilégierait pas un retour en France.

Paul Pogba rêve du Real Madrid...

Selon OK Diario , mais aussi Eurosport UK , Paul Pogba ne devrait pas prolonger son contrat avec Manchester United, sauf énorme retournement de situation. Autrement dit, l’international français quittera les Red Devils et rejoindra une nouvelle équipe. Mais laquelle ? Le PSG devrait être présent, tout comme le Real Madrid. Eurosport UK indique que le club espagnol tentera sa chance dans ce dossier en 2022. Cela tombe bien puisque Paul Pogba privilégierait un départ vers la Liga. Selon OK Diario , le joueur voudrait écouter la proposition de la formation merengue avant de se pencher sur les autres offres présentes sur sa table. Un retour en France ne semble donc pas être la priorité du milieu de terrain, qui a pourtant grandi en région parisienne. Toutefois, le Real Madrid, engagé dans d’autres dossiers, ne compte pas faire de folies dans ce dossier Pogba.

... Mais le Real Madrid a d'autres priorités