Mercato - PSG : Le clan Donnarumma ouvre déjà la porte à une nouvelle destination !

Publié le 4 septembre 2021 à 14h45 par D.M.

Frère de Gianluigi Donnarumma, Antonio a révélé que le portier italien pourrait, un jour, défendre les couleurs du Napoli.

Agé de 22 ans et déjà considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète, Gianuigi Donnarumma a décidé de donner une nouvelle trajectoire à sa carrière cet été. Après avoir tenté de prolonger son contrat avec son club formateur, le Milan AC, le protégé de Mino Raiola a pris la décision de rejoindre le PSG. Sous contrat avec la formation parisienne jusqu’en 2026, Donnarumma espère remporter de nombreux trophées avec sa nouvelle équipe : « Je suis très heureux de faire partie de ce grand club qu’est le Paris Saint-Germain. Je me sens prêt à relever ce nouveau défi, et continuer à grandir ici. Avec Paris, je veux gagner autant que possible et donner de la joie aux supporters . ».

Le frère de Donnarumma ouvre la porte au Napoli