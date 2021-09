Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme message du clan Donnarumma sur son arrivée à Paris !

Publié le 4 septembre 2021 à 8h15 par D.M.

Le frère de Gianluigi Donnarumma, Antonio, est revenu sur la carrière du portier et notamment sur son choix de quitter le Milan AC pour rejoindre le PSG cet été.

Malgré les très bonnes prestations de Keylor Navas la saison dernière, le PSG a décidé de sauter sur l’occasion et de s’offrir gratuitement l’un des meilleurs gardiens de la planète. Elu meilleur joueur de l’Euro, Gianluigi Donnarrumma n’a pas réussi à trouver un accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat au Milan AC et a donc pris la décision de rejoindre le PSG. A Paris, le portier italien devra affronter la concurrence de Keylor Navas. Mais malgré cette adversité, Donnarumma est très heureux de rejoindre la Ligue 1 selon son frère.

« Gigio est très content de cette expérience au PSG »