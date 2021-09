Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le coup de gueule de cet ancien du Barça après son départ !

Emerson Royal arrivé plein d'entrain au FC Barcelone cet été, a du repartir dès le 31 août. Une situation qui l'a mis dans une colère noire.

Emerson Royal a signé au FC Barcelone au début de l’été avec la ferme intention de s’imposer au poste de latéral droit, où Sergi Roberto tentait tant bien que mal de maintenir le cap. Mais les problèmes financiers du FC Barcelone ont obligé le club catalan à vendre le joueur qui était arrivé au début du mercato contre un chèque de près de 9M€ (le Barça détenait déjà 50% du joueur). Après trois petits matchs, il a finalement rejoint Tottenham pour environ 25M€. Un scénario qui a fortement déplu à Emerson.

«Il y avait de meilleures façons de régler les choses»