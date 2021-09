Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir sortir le grand jeu pour Haaland…

Publié le 4 septembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que le Bayern Munich a reconnu ne pas forcément avoir la marge financière nécessaire pour tenter un coup dans l’opération Erling Braut Haaland, le club bavarois devrait bien être présent à l’instar des plus grandes formations européennes. Le PSG est prévenu…

Directeur sportif du PSG, Leonardo songe à Erling Braut Haaland pour l’été prochain dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé comme le10sport.com vous l’a révélé. Néanmoins, le PSG devrait se frotter aux plus grands clubs européens dont les deux équipes de Manchester, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich, toujours à l’affût des grands talents évoluant en Bundesliga. Et il se pourrait bien que le club bavarois se lance concrètement sur les traces de l’insatiable buteur du Borussia Dortmund dans les prochaines semaines.

« Le Bayern sera dans la course »