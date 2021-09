Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Erling Haaland réclame une fortune !

Publié le 3 septembre 2021 à 19h45 par La rédaction mis à jour le 3 septembre 2021 à 19h47

Erling Braut Haaland est un véritable phénomène dans le monde du football. Mino Raiola le sait et compte monnayer le talent de son joueur. En effet, l'agent du Norvégien réclamerait un salaire de près de 24M€ net annuels pour son protégé, avec en prime une commission d'agent de près de 40M€.

A 21 ans Erling Braut Haaland est une véritable terreur pour les défenses allemandes. Le joueur norvégien présente un bilan incroyable avec le Borussia Dortmund. En 64 matchs, Haaland a tout simplement marqué à 63 reprises, soit une moyenne de près d’un but par match, qui le place dans les tous meilleurs buteurs européens. De quoi forcément attirer l’oeil des plus grosses écuries comme le Real Madrid, le Bayern Munich, le PSG ou encore Chelsea.

Haaland très gourmand