Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a eu sa revanche pour Kylian Mbappé !

Publié le 3 septembre 2021 à 17h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid ne s’est pas montré en mesure de recruter Kylian Mbappé cet été, le club madrilène a au moins pu se consoler en enrôlant l’une des cibles du PSG, à savoir Eduardo Camavinga.

Cela a été le gros feuilleton de cette fin de fenêtre estivale des transferts, et il s’est soldé sur un statu quo. À l’instar de Neymar en 2019, qui souhaitait alors retourner au FC Barcelone, Kylian Mbappé a été retenu par le PSG malgré son envie de rejoindre le Real Madrid et les offensives du club madrilène pour le recruter. Les Merengue ont tenté jusqu’au bout en formulant oralement une proposition de 200 M€, mais Paris n’avait tout simplement pas l’intention de voir son attaquant de 22 ans s’en aller à moins d’un an du terme d’un contrat qu’il ne souhaite pas prolonger. Le Real Madrid a donc buté sur un PSG inflexible, mais le club présidé par Florentino Pérez a au moins pu prendre un semblant de revanche par le biais d’Eduardo Camavinga.

Le Real Madrid savait très bien que le PSG voulait aussi Eduardo Camavinga