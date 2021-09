Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Eduardo Camavinga est sur un petit nuage…

Publié le 3 septembre 2021 à 5h30 par Th.B.

Transféré au Real Madrid à la toute fin du mercato estival, Eduardo Camavinga a profité d’un point presse avec les Espoirs de l’Équipe de France pour évoquer une nouvelle fois ce nouveau challenge colossal.

Pourtant annoncé avec insistance du côté de Manchester United et surtout du PSG pendant la totalité du mercato estival, Eduardo Camavinga (18 ans) a finalement pris le chemin du Real Madrid après que le club merengue ait été contraint de jeter l’éponge dans le dossier Kylian Mbappé. Mardi soir, le Real Madrid a officialisé la venue de l’ancien milieu de terrain du Stade Rennais à qui il restait alors une année de contrat. Désormais membre de la Casa Blanca jusqu’en juin 2027, Eduardo Camavinga n’a pas boudé son plaisir d’avoir rejoint l’institution madrilène.

« C'est beaucoup de joie, de fierté »