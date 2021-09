Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Camavinga dévoile les coulisses de son transfert !

Publié le 3 septembre 2021 à 1h30 par A.D.

Alors qu'il ne lui restait plus qu'une année de contrat avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga s'est engagé en faveur du Real Madrid. Après la victoire des Bleuets face à la Macédoine ce jeudi soir, la pépite de 18 ans a raconté les dessous de son transfert.

Dans les derniers instants du mercato estival, Eduardo Camavinga a quitté le Stade Rennais pour signer au Real Madrid. Alors qu'il ne lui restait plus qu'une année de contrat en Bretagne, le crack de 18 ans a permis à son club formateur d'encaisser un chèque d'environ 30-35M€. Juste après l'officialisation de son transfert au Real Madrid, Eduardo Camavinga a fait passer un message très fort au Stade Rennais sur Twitter . « Le Stade Rennais restera toujours un membre de ma famille qui m’a soutenu dans les moments forts, comme dans les moments durs. Tous ces moments à vos côtés seront inoubliables et resteront gravés dans nos mémoires. J’ai bien entendu une pensée pour les dirigeants, les éducateurs, l’ensemble du staff, les bénévoles, les supporters, ainsi que tous ceux qui œuvrent chaque jour pour le bienfait du club. Je tiens à tous vous remercier du fond du cœur et ce n’est que le début d’une nouvelle histoire ! Notre sang et notre cœur seront rouges et noirs pour toujours » , a posté l'international espoirs français sur les réseaux sociaux.

«Ça s'est fait plutôt rapidement, à la veille de la fin du mercato»