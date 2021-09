Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare le terrain pour Pogba !

Publié le 2 septembre 2021 à 18h30 par Th.B.

En plus de Kylian Mbappé qui sera en fin de contrat l’été prochain, le Real Madrid pourrait mettre des bâtons dans les roues au PSG dans le feuilleton Paul Pogba. Explications.

« Nous n’assistons pas à une situation à la (Harry) Kane où il veut quitter le club. Il est heureux à Manchester et c’était l’expression la plus complète de ce bonheur ». Voici le message que Laurie Whitwell, journaliste pour The Athletic , faisait passer pour le podcast Talk of the Devils courant août. Ces dernières semaines, avant que le PSG ne saisisse l’opportunité en or Lionel Messi qui s’est présentée, le dossier Pogba était très chaud dans la capitale. D’ailleurs, le Paris Saint-Germain semblait prêt à user de la même stratégie que le Real Madrid avec Kylian Mbappé, à savoir patienter jusqu’à la dernière semaine du mercato estival afin de mettre la pression sur Manchester United pour la vente de son milieu de terrain qui est lui aussi sous contrat jusqu’en juin prochain, au même titre que Kylian Mbappé au PSG. Alors qu’il est resté à Manchester United, l’opération Paul Pogba devrait faire couler beaucoup d’encre dans la presse dans les prochaines semaines voire mois. D’autant plus que le PSG ne serait pas seul dans ce dossier.

Le PSG en pince toujours pour Pogba, le Real Madrid en embuscade

Courant août, The Independent révélait que le PSG était prêt à formuler une offre que le clan Pogba ne pourrait pas refuser d’un point de vue financier. Cependant, le Real Madrid ne serait pas emballé par l’idée de laisser le PSG seul dans la course à la signature du champion du monde et prévoirait même de s’attacher gratuitement ses services en même temps que ceux de Kylian Mbappé tout en profitant de la clause libératoire de 75M€ fixée dans le contrat d’Erling Braut Haaland au Borussia Dortmund afin de faire un coup légendaire sur le marché. C’est du moins l’information que The Daily Star dévoilait, et ce jeudi, Marca a confirmé la tendance au sujet de la double opération Mbappé-Pogba lorsque Ok Diario a également souligné la volonté du Real Madrid de réunir Haaland et l’attaquant du PSG à la Casa Blanca dans le nouveau Santiago Bernabeu. Outre Marca , un autre média espagnol a confirmé l’intérêt du Real Madrid pour Paul Pogba.

