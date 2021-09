Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle dans le dossier Haaland !

Publié le 2 septembre 2021 à 18h15 par La rédaction

Très intéressé par la venue d’Erling Haaland, le Real Madrid n’a pour le moment conclu aucun pré-accord avec l’avant-centre norvégien.

Le Real Madrid avait l’opportunité d’arracher la signature de Kylian Mbappé dans les dernier jours du mercato mais n’a pas pu conclure le transfert. Malgré des propositions toujours plus élevées et le désir du joueur de rejoindre la capitale espagnole, le PSG a campé sur ses positions et a rejeté toutes les offres. Si le Real Madrid souhaite désormais attendre l’été prochain pour faire signer le champion du monde libre, la Maison Blanche s’intéresse à une autre star offensive.

Aucun accord entre le Real et Haaland