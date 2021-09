Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé, Fati… Joan Laporta s’attaque à un gros chantier !

Publié le 2 septembre 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que le FC Barcelone a connu un été marqué par l’austérité, le club catalan s’attellerait maintenant à sécuriser l’avenir de certains de ses joueurs dans son effectif.

Le moins que l’on puisse dire est que l’été a été calme du côté du FC Barcelone dans le sens des arrivées après le début du mercato. À ce moment-là, le club catalan a enregistré les arrivées libres de Sergio Agüero, Memphis Depay et Eric Garcia, puis n’est pas allé plus loin. C’est davantage dans le sens des départs où ça a bougé, avec notamment le départ de Leo Messi au terme d’un contrat que le Barça n’était pas en mesure de prolonger en raison de ses soucis financiers et de sa masse salariale. Dans les dernières heures du mercato, Emerson a rejoint Tottenham, tandis qu’Antoine Griezmann est retourné à l’Atlético de Madrid dans le cadre d’un prêt et que Luuk de Jong est arrivé en prêt en provenance du Séville FC.

Joan Laporta passe à l’action pour des prolongations