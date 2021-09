Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros départ de dernière minute est encore possible au Barca !

Publié le 2 septembre 2021 à 13h30 par La rédaction

Alors que Miralem Pjanic n’a pas pu rejoindre la Juventus pendant le mercato, il pourrait toujours trouver une solution en Russie puisque le marché n’est pas fermé. Le Golfe lui aurait aussi fait une proposition. La dernière option serait de rester à Barcelone au moins jusqu’en hiver.

A l’aube du mercato, Joan Laporta avait rapidement ciblé les besoins du FC Barcelone : dégraisser l’effectif en faisant partir les indésirables, et prolonger le contrat de Lionel Messi. Maintenant que le mercato est terminé, l’heure du bilan est arrivé. Lionel Messi est parti et ce départ a provoqué un véritable séisme au sein du club catalan. Pour le reste, le président du Barça a réussi à faire partir certains indésirables, mais les plus coûteux sont toujours là. C’est notamment le cas de Miralem Pjanic. Arrivé l’été dernier pour remplacer Arthur Melo qui avait fait le chemin inverse vers la Juventus, le milieu bosniaque était annoncé comme un titulaire. Pourtant, les quelques performances de l’ancien lyonnais n’ont pas convaincu Ronald Koeman qui a décidé de se passer de lui presque toute la saison. Un départ semblait donc inévitable. Rapidement, Miralem Pjanic a déclaré son envie de revenir à la Juve. Mais avec son salaire imposant et le dossier Manuel Locatelli qui a ralenti les négociations, Pjanic n’a pas pu faire son retour avec la Vieille Dame . Au grand dam des trois parties. Malgré tout, le joueur de 31 ans aurait encore une chance de quitter le FC Barcelone.

Trois options pour l’avenir de Pjanic