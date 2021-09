Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Kylian Mbappé bloqué par... l'émir du Qatar ?

Publié le 2 septembre 2021 à 11h30 par Dan Marciano

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé espérait rejoindre le Real Madrid cet été selon la presse espagnole. Mais l'émir du Qatar notamment aurait apposé son véto.

Un jour, Kylian Mbappé portera le maillot du Real Madrid. « Kylian Mbappé jouera un jour ou l'autre pour le Real Madrid » a d’ailleurs déclaré Karim Benzema après la rencontre opposant l’équipe de France à la Bosnie. Mais quand ? Discret lors de ce mercato estival, le club espagnol a attendu les derniers jours de cette session de transferts pour tenter sa chance dans ce dossier. Président de la formation merengue , Florentino Perez aurait pris contact avec les dirigeants du PSG pour négocier le transfert de Kylian Mbappé. La Casa Blanca aurait proposé 160M€, puis la somme de 180M€ pour tenter de convaincre le club de la capitale. Sans succès. Après avoir évoqué oralement une nouvelle proposition à 200M€, le Real Madrid a pris la décision, quelques heures, avant la fin du mercato, de stopper les négociations avec le PSG et de renoncer à son projet de recruter Kylian Mbappé cet été. Ce ne serait que partie remise puisque la formation merengue aurait prévu de le recruter librement l’année prochaine. Mais pourquoi le PSG a-t-il refusé de se séparer de son joueur un an avant la fin de son contrat ? Si l’on en croit la presse espagnole, les raisons sont multiples.

Une décision de l'émir du Qatar

A un an de la Coupe du monde organisée au Qatar, le PSG veut se donner les moyens de remporter la Ligue des champions et de faire rayonner l’émirat. Pour cela, le club parisien a décidé de frapper fort lors de ce mercato estival en recrutant des joueurs de classe mondiale comme Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi ou encore Georginio Wijnaldum. Un recrutement qui avait aussi pour but aussi de convaincre Mbappé, qui exigeait un projet sportif ambitieux. Mais malgré l’arrivée de ces joueurs, le champion du monde 2018 n’aurait pas caché son envie de rejoindre le Real Madrid cet été. Une demande rejetée par l’émir du Qatar en personne. Selon les informations d’ Ok Diario , Tamin bin Hamad Al-Thani aurait demandé à Nasser Al-Khelaïfi de ne pas négocier avec le Real Madrid le transfert de Kylian Mbappé. L’homme fort du Qatar souhaite impressionner le monde du football en alignant le trio composé de Mbappé, Neymar et Messi. Toutefois, l’avenir de l’international français devrait revenir au centre de l’actualité dans les prochains mois puisque son contrat expire à la fin de la saison. Le PSG ne perd pas espoir et espère encore étirer son bail. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 27 août dernier, les dirigeants parisiens lui ont d'ailleurs transmis une nouvelle proposition afin de le convaincre de rester.

Le PSG n'est pas parvenu à trouver son remplaçant