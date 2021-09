Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après la décision du Qatar, Mbappé reçoit un message fort !

Publié le 2 septembre 2021 à 4h30 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé restera finalement une saison supplémentaire au PSG, Bixente Lizarazu estime que c'est la meilleure solution pour l'attaquant français.

Après une dernière semaine totalement folle, le mercato a finalement pris fin et Kylian Mbappé est toujours un joueur du PSG. Et pourtant, le Real Madrid a transmis trois offres au club parisien pour le convaincre de lâcher son attaquant. La première de 160M€, immédiatement refusée, que le club merengue a revu à la hausse en proposant 170M€ + 10M€ de bonus. Dans les dernières heures du mercato, le Real Madrid aurait même tenté une ultime offensive à 200M€. En vain. Mais pour Bixente Lizarazu, ce n'est pas une mauvaise chose pour Kylian Mbappé.

«Il va être dans une grande équipe, très ambitieuse»