Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Kylian Mbappé tranché… par Doha !

Publié le 1 septembre 2021 à 16h15 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé est finalement resté au PSG cet été, cette décision serait tout droit venue de Doha, là où est établi l'état-major parisien.

Kylian Mbappé sera un joueur du PSG cette saison, c’est définitivement acté ! En effet, malgré ses envies d’ailleurs et la volonté du Real Madrid de le recruter, l’attaquant de 22 ans a été retenu par le club parisien qui n’a jamais semblé ouvert à l’idée d’un départ de son numéro 7. Une réflexion aurait bel et bien eu lieu, mais celle-ci a conduit le PSG à prendre la décision de conserver son joueur en dépit de son contrat expirant le 30 juin prochain. Et ce choix ne viendrait pas uniquement de Paris…

C’est Tamim ben Hamad Al Thani lui-même qui a décidé pour Kylian Mbappé !