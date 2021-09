Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a tout tenté pour Mbappé !

Publié le 1 septembre 2021 à 10h15 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé est finalement toujours un joueur du PSG, le Real Madrid aurait pourrait effectué tout son possible pour le recruter.

L’avenir de Kylian Mbappé s’écrira finalement au PSG pour cette saison 2021/2022. En effet, malgré la volonté du Real Madrid de le recruter, l’international français de 22 ans a été retenu par le club parisien qui n’a jamais voulu laisser partir son joyau tricolore. Pourtant, les Merengue seraient restés à l’affut jusqu’au bout après deux offres transmises et une proposition orale chiffrée à 200 M€ dans les dernières heures du mercato estival. Et s’il reste à voir si Kylian Mbappé rejoindra le club espagnol l’été prochain au terme de son contrat, tout indique que celui-ci a tout tenté pour recruter le joueur du PSG.

Le Real Madrid a discuté avec des relais à Doha