Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi va revenir à la charge pour Mbappé !

Publié le 1 septembre 2021 à 8h45 par H.G. mis à jour le 1 septembre 2021 à 8h46

Alors que Kylian Mbappé est finalement resté au PSG cet été, le club de la capitale aurait maintenant l’intention de tout tenter pour ne pas le voir partir libre en juin.

Le mercato estival 2021 est terminé et Kylian Mbappé est toujours un joueur du Paris Saint-Germain. En effet, sur le départ et désireux de rejoindre le Real Madrid, l’international français a été retenu par le club parisien dans la mesure où aucune offre espagnole n’a trouvé grâce aux yeux de la direction francilienne. Ce faisant, le joueur de 22 ans est maintenant dans la dernière année de son contrat et se dirige donc vers un départ libre puisqu'il n’entend pas prolonger son bail.

Le PSG ne lâche pas Kylian Mbappé !