Mercato - PSG : Kylian Mbappé afficherait une énorme crainte pour son avenir !

Publié le 1 septembre 2021 à 4h30 par A.M.

Alors qu'il va finalement faire au moins une saison supplémentaire au PSG, Kylian Mbappé craint que le feuilleton qui vient de vivre fasse du tort à son image.

Après plusieurs jours de folie, Kylian Mbappé va finalement rester au PSG qui a refusé trois offres du Real Madrid. Des propositions allant jusqu'à 200M€, bonus compris, n'ont pas suffi à convaincre le club de capitale, inflexible dans ce dossier. Il faut maintenant se tourner vers la saison durant laquelle le club de la capitale pourra aligne son trio Messi-Mbappé-Neymar. Toutefois, l'attaquant français craint que l'agitation autour de son avenir ne lui fasse du tort comme l'affirme Philippe Sanfourche, journaliste de RTL .

«Ce que redoute Mbappé c’est qu’on lui fasse porter le chapeau»