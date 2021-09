Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli, Longoria... Daniel Riolo s'enflamme totalement pour l'OM !

Publié le 1 septembre 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que l'OM réalise un très bon début de saison sous l'impulsion du recrutement de Pablo Longoria, Daniel Riolo est impressionné.

Hyper actif cet été, l'OM a recruté pas moins de onze joueurs à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola et Pedro Ruiz Delgado. Un recrutement qui porte ses fruits comme en témoigne le début de saison réalisé par l'OM de Jorge Sampaoli comme le souligne Daniel Riolo.

«J’aime cet OM»