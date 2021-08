Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boubacar Kamara va prendre une énorme décision pour son avenir !

Publié le 31 août 2021 à 21h10 par Th.B. mis à jour le 31 août 2021 à 21h13

Bien que Newcastle soit plus que confiant pour le recrutement de Boubacar Kamara, le milieu de terrain de l’OM serait sur le point de repousser les avances des Magpies.

Alors que l’OM aurait les pieds et les poings liés par la DNCG en ce qui concerne la fin de son mercato, Boubacar Kamara ne faciliterait pas les plans de Pablo Longoria. En effet, afin d’officialiser le prêt d’Amine Harit qui a d’ailleurs déjà commencé l’entraînement avec le club phocéen ou encore pour effectuer quelques ajustements à l’effectif de Jorge Sampaoli qui aimerait trois à quatre recrues avant la clôture du mercato, le président de l’OM devrait boucler une vente et Kamara semble en l’état être l’option la plus viable de l’Olympique de Marseille. Duje Caleta-Car ne souhaitant pas rejoindre Wolverhampton, le minot marseillais dont le contrat court jusqu’en juin 2022 serait donc la meilleure chance de Longoria de réaliser une vente. En outre, The Daily Telegraph a fait savoir ce mardi que Newcastle serait confiant quant au recrutement de Kamara et d’Hamza Choudhury.

Kamara prêt à recaler Newcastle