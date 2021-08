Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Excellentes nouvelles pour le transfert de Kamara !

Publié le 31 août 2021 à 20h15 par Th.B.

Bien que Boubacar Kamara hésiterait à rejoindre Newcastle, les Mapgies seraient plus que simplement optimistes quant au recrutement du joueur formé à l’OM lorsque Wolverhampton travaillerait également en coulisse pour tenter un coup avec le Français.

Afin de pouvoir officialiser le prêt d’Amine Harit en provenance de Schalke 04 et d’effectuer quelques ajustements supplémentaires d’ici la fin du mercato qui fermera ses portes à minuit, Pablo Longoria est contraint de vendre un joueur afin d’alléger notamment la masse salariale selon RMC Sport. En effet, la DNCG bloque à l’instant T tout recrutement opéré par le président de l’OM si une vente n’était pas actée. Et Boubacar Kamara semble être la meilleure option pour l’Olympique de Marseille puisque Duje Caleta-Car ne voudrait pas rejoindre Wolverhampton et que le FC Valence ne pourrait pas assumer une telle opération. Et alors qu’il ne serait pas emballé pour le moment par un transfert à Newcastle, la donne serait différente du côté du pensionnaire de Premier League.

Newcastle est optimiste pour Kamara, Wolverhampton fait irruption dans le dossier !