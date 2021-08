Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offensive de dernière minute pour Aouar ? La réponse !

Publié le 31 août 2021 à 20h00 par A.C.

Le Real Madrid semble vouloir oublier l’échec avec Kylian Mbappé en cette toute fin de mercato estival.

Ces derniers jours, à Madrid on attendait avec impatience Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain n’a toutefois pas plié et le Français devrait donc patienter encore un an avant de réaliser son rêve de rejoindre le Real Madrid. Pur se rattraper Florentino Pérez s’est tourné vers un autre talent du championnat de France, puisque le club a annoncé l'arrivée d’Eduardo Camavinga en provenance du Stade Rennais, qui devrait couter près de 40M€ à en croire les différentes indiscrétions sur le sujet. Ce dernier ne devrait toutefois pas être le seul joueur de Ligue 1 qui pourrait rejoindre le Real Madrid ce mardi !

Le Real Madrid veut s’offrir Aouar