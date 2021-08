Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid n’a pas dit son dernier mot pour Mbappé !

Publié le 31 août 2021 à 14h45 par La rédaction

Même si Kylian Mbappé semble parti pour continuer son aventure avec le PSG, le Real Madrid penserait toujours qu’il est possible d’attirer l’attaquant français avant la fermeture du marché des transferts.

Depuis une semaine, le feuilleton Kylian Mbappé connaît des rebondissements chaque jour. Mais ce lundi, on semblait s’approcher du dénouement. En effet, le Real Madrid aurait décidé de se retirer des négociations avec le PSG. Un choix fort qui permettrait donc au club parisien d’avoir le dernier mot. En tout cas sur ce mercato estival, puisque le champion du monde 2018 sera libre de s'engager où il veut dès l'hiver prochain. Seulement, la presse espagnole ne cesse de relancer le dossier.

Le Real Madrid y croit encore