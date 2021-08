Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une dernière folie à prévoir dans le feuilleton Kylian Mbappé ?

Publié le 31 août 2021 à 13h15 par La rédaction

Bien que l’avenir de Kylian Mbappé semble désormais scellé, une dernière folie de Florentino Pérez dans les dernières heures du mercato pourrait tout relancer.

Depuis une semaine, l’avenir de Kylian Mbappé ne fait qu’agiter la toile. Suivi par le Real Madrid depuis des années, le club madrilène a décidé de passer à l’action à sept jours de la fin du mercato. Un réveil tardif mais qui aura eu le mérite d’exister. Résultat : une seconde offre atteignant 180M€ (dont 10M de bonus), mais rien n’a fait plier le PSG qui semble donc parti pour conserver son joyau. A moins que…

Florentino Pérez, maître du dossier Mbappé