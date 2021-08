Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre de 200M€ pour Mbappé ? La réponse de Paris !

Publié le 31 août 2021 à 10h45 par A.D.

Après avoir proposé environ 160M€, puis une somme proche de 180M€, le Real Madrid aurait lancé une ultime salve de près de 200M€ pour Kylian Mbappé. Une information balayée par le PSG, qui estimerait que Florentino Pérez aurait fait un coup de communication pour que le crack français patiente encore une saison et signe pour 0€ à la Maison-Blanche.

Pour arracher Kylian Mbappé au PSG dès cet été, le Real Madrid aurait lancé plusieurs offensives successives. Pour lancer les hostilités, Florentino Pérez aurait fait une première offre d'environ 160M€, mais celle-ci a été balayé d'un revers de la main comme l'a reconnu Leonardo. Par la suite, le président du Real Madrid aurait surenchéri avec un assaut avoisinant les 180M€. Et alors que le PSG serait resté muet, Florentino Pérez aurait lancé une dernière attaque à hauteur de 200M€. Des efforts vains, puisque Kylian Mbappé ne devrait pas rejoindre le Real Madrid lors de cette fenêtre de transferts.

Un énorme coup de bluff du Real Madrid pour Kylian Mbappé ?