Mercato - PSG : Leonardo a réalisé un coup à la Neymar pour Mbappé !

Publié le 31 août 2021 à 10h15 par A.D.

Après avoir repoussé une première offre du Real Madrid, le PSG aurait décidé de rester muet pour la seconde. Comme l'a expliqué Leonardo, le club de la capitale est prêt à laisser partir un joueur qui le désire, mais à ses propres conditions. Toutefois, le directeur sportif du PSG n'aurait pas divulgué ses exigences concernant Kylian Mbappé. Une stratégie déjà utilisée pour Neymar à l'été 2019.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé aurait pu rejoindre le Real Madrid dès cet été. En effet, le club merengue aurait formulé deux offres au PSG pour lui arracher son numéro 7 : une première d'environ 160M€ et une seconde à hauteur de 180M€. Toutefois, le PSG n'en aurait accepté aucune. D'ailleurs, Leonardo n'aurait même pas répondu à la dernière proposition du Real Madrid. Et aujourd'hui, le départ de Kylian Mbappé ne serait plus d'actualité.

Le PSG n'aurait pas dévoilé ses exigences au Real Madrid pour Mbappé