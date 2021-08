Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a annoncé le verdict pour Kylian Mbappé !

Publié le 31 août 2021 à 9h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé semblait être tout proche de rejoindre le Real Madrid. Toutefois, il ne devrait pas signer à la Maison-Blanche cet été. En interne, Nasser Al-Khelaïfi répéterait que Kylian Mbappé ne partira pas lors de cette fenêtre de transferts.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat, Kylian Mbappé refuserait de prolonger car il voudrait absolument rejoindre le Real Madrid. Et malgré deux offres successives formulées au PSG - une première d'environ 160M€ et une seconde avoisinant les 180M€ - le club merengue ne devrait pas boucler la signature de Kylian Mbappé lors de ce mercato estival.

Al-Khelaïfi répète en interne que Mbappé reste au PSG