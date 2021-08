Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le faux transfert de Kylian Mbappé provoque une opération à 30M€ !

Publié le 31 août 2021 à 8h15 par A.D. mis à jour le 31 août 2021 à 8h17

Alors que Kylian Mbappé ne devrait pas signer au Real Madrid cet été, Florentino Pérez ce serait rabattu sur Eduardo Camavinga. Le président merengue aurait trouvé un accord à 30-31M€ avec le Stade Rennais, longtemps ciblé par le PSG, tandis que le crack de 18 ans aurait déjà passé sa visite médicale à la Maison-Blanche.

Libre de tout contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé refuserait de prolonger avec le PSG pour pouvoir rejoindre le Real Madrid. Dans cette optique, le club merengue aurait proposé deux offres : une première d'environ 160M€ et une seconde avoisinant les 180M€. Mais alors que le PSG n'aurait toujours pas plié, le Real Madrid ne devrait pas réussir à boucler le coup Mbappé d'ici la fin de ce mercato estival. Ainsi, Florentino Pérez aurait décidé de se consoler avec Eduardo Camavinga. Selon les dernières informations de Canal + , le président du Real Madrid serait proche de boucler l'arrivée de la pépite du Stade Rennais, qui sera, lui-aussi, en fin de contrat le 30 juin. En effet, Florentino Pérez aurait déjà trouvé un accord avec Rennes pour le transfert d'Eduardo Camavinga. Un accord à 30-31M€.

