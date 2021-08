Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria plus que jamais dans l'impasse avec Boubacar Kamara ?

Publié le 31 août 2021 à 7h30 par La rédaction

Afin de satisfaire les demandes de la DNCG, l'OM va chercher à se séparer d'éléments comme Boubacar Kamara. Annoncé dans le viseur du FC Séville, le joueur n'a toujours pas trouvé de porte de sortie à quelques heures de la fin du mercato.

Très actif durant cette session de transferts, Pablo Longoria devrait encore faire parler de lui. Comme indiqué par la Provence , l’OM devrait officialiser prochainement l’arrivée d’Amine Harit sous la forme d’un prêt, mais aussi celle d’un attaquant qui viendra pallier le départ de Dario Benedetto. Par ailleurs, le président marseillais va chercher à récupérer des liquidités afin de satisfaire les demandes de la DNCG. Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara ne seront pas retenus en cas d’offre satisfaisante. Mais en ce qui concerne le jeune milieu de terrain français, la situation se complique sérieusement.

Le FC Séville n'arrive pas à vendre