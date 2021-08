Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Messi n’en a pas fini avec Barcelone…

Publié le 31 août 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que Lionel Messi a dû quitter le FC Barcelone au début du mois, le Barça n’ayant pas pu tenir sa promesse de prolonger son contrat, Jorge Messi a glissé un tacle à l’ancien club de la légende blaugrana.

Depuis 2000 et jusqu’au 5 août, bien que son contrat courrait jusqu’au 30 juin dernier, Lionel Messi était un joueur du FC Barcelone où il est même devenu le meilleur buteur de l’histoire et la personne avec le plus d’apparitions. Finalement, alors qu’il souhaitait rester contrairement à l’été 2020, Messi a dû quitter le FC Barcelone qui ne pouvait pas assumer son salaire, le club traversant une crise sans précédent. Et alors qu’il a joué son premier match en tant que nouvel attaquant du PSG dimanche à Reims (2-0), son père a taclé à nouveau le FC Barcelone.

« En froid avec le Barça ? Non, pas avec le club. Avec certaines personnes, mais c'est tout »