Mercato - PSG : Leonardo n’a plus qu’une solution pour le successeur de Mbappé !

Publié le 31 août 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors qu’Erling Braut Haaland ne serait pas une option pour ce mercato, le PSG ne pourrait se reposer que sur Robert Lewandowski en cas de départ de Kylian Mbappé.

Et si Leonardo venait à devoir trouver un remplaçant en catastrophe à Kylian Mbappé ? Ce serait une hypothèse à prendre en considération. En effet, alors que le feuilleton Mbappé bat son plein et que l’issue demeure inconnue pour le moment, le PSG pourrait être contraint de trouver un accord en amont pour son successeur. Selon les informations de The Athletic , il ne faudrait pas compter sur Erling Braut Haaland puisque le Paris Saint-Germain n’aurait initié aucune manoeuvre en coulisse. Néanmoins, la donne est différente avec Robert Lewandowski.

Lewandowski, l’élu en cas de départ de Mbappé ce mardi ?