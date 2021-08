Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue de Longoria fait toute la différence !

Publié le 31 août 2021 à 3h45 par A.M.

Très actif depuis l'ouverture du mercato, l'OM s'est largement renforcé. Mais Habib Beye s'attarde sur l'apport de Mattéo Guendouzi.

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM n'a pas chômé recrutant Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola et Pedro Ruiz Delgado. Un recrutement qui porte ses fruits compte tenu du bon début de saison de l'OM en Ligue 1. Mais selon Habib Beye, Mattéo Guendouzi est l'une des bonnes surprises.

«Guendouzi, en termes d’efforts et de disponibilité, c’est fort»