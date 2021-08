Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prépare encore des surprises sur le marché !

Publié le 30 août 2021 à 16h30 par A.M.

Bien que le marché des transferts ferme ses portes mardi soir, l'OM devrait encore animer les dernières heures du mercato en recrutant entre 4 et 5 joueurs. Mais avant tout, Pablo Longoria doit réussir à vendre.

Cet été, l'Olympique de Marseille s'est montré très actif. En effet, Pablo Longoria a attiré pas moins de onze renforts depuis l'ouverture du mercato. Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola et Pedro Ruiz Delgado sont ainsi arrivés, mais Jorge Sampaoli semble encore vouloir voir débarquer des recrues d'ici mardi soir. « On a Pipa et Radonjic qui étaient en instance de départ. On veut 20 joueurs et trois gardiens. Il nous manque quatre ou cinq options, pour être bon sur les deux tableaux, il y a cette pandémie et pas autant d'argent que précédemment. On travaille pour former cet effectif. On a du former de zéro et ça prend du temps. On pensait le faire avant le début de la Ligue 1, mais on n’a pas pu et on a une concurrence sur le marché aussi », confiait l'entraîneur de l'OM en conférence de presse. Il faut dire que Dario Benedetto a rejoint Elche sous la forme d'un prêt ce qui pousse l'OM à rechercher un avant-centre.

L'OM veut encore recruter