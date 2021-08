Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli réclame encore des renforts !

Publié le 26 août 2021 à 23h30 par La rédaction

Lors de cette intersaison, l'OM a modifié en profondeur son effectif. Un mercato pléthorique en est à l'origine. Mais Jorge Sampaoli veut encore des renforts.

L'OM a renforcé une grande partie de son effectif cette saison : au poste de gardien de buts (Pau Lopez) , de défenseur central (Luan Peres, William Saliba), au milieu de terrain (Mattéo Guendouzi, Gerson) et sur les ailes (Cengiz Under, Konrad de la Fuente). Le club a également dégraissé avec les départs de Florian Thauvin, Hiroki Sakai ou encore Dario Benedetto en prêt. Reste toutefois à trouver un buteur remplaçant pour la rotation avec Arkadiusz Milik.

Sampaoli dresse le bilan