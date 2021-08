Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les cartes ont été redistribuées pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 26 août 2021 à 21h45 par Th.B. mis à jour le 26 août 2021 à 21h47

Alors qu’une folle rumeur a fait irruption ce jeudi, Manchester City serait finalement prêt à transmettre une offre de transfert à la Juventus pour Cristiano Ronaldo.

Ce jeudi, Cristiano Ronaldo pourrait s’être encore plus rapproché d’un départ de la Juventus. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2022, le Portugais voudrait à tout prix quitter, la Vieille Dame avant la clôture du mercato estival. Et il se pourrait que le PSG soit une option prise en considération par son agent Jorge Mendes qui en plus d’avoir débarqué à Paris ces dernières heures selon Goal Italia , aurait évoqué cette possibilité lors d’une réunion avec les dirigeants de la Juventus ce jeudi midi d’après Sky Sport. Cependant, Manchester City serait le club le plus probable d’accueillir le quintuple Ballon d’or, mais pas à n’importe quel prix.

City serait finalement prêt à investir sur Ronaldo, mais…