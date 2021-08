Mercato - PSG : Ça chauffe en coulisse pour Cristiano Ronaldo !

Foot - Mercato - PSG

Pourtant annoncé dans le viseur du PSG, Cristiano Ronaldo serait plus proche de rejoindre Manchester City que le club de la capitale. Cependant, les discussions ne seraient pas positives entre le clan Ronaldo et la Juventus pour son transfert.

Alors qu’il fut une piste rêvée de QSI depuis l’arrivée des propriétaires qataris en 2011, le PSG semble avoir tourné la page Cristiano Ronaldo ces derniers temps. Et en partie en raison de la venue surprise de Lionel Messi au sein du club de la capitale le 10 août. Depuis, le nom de Ronaldo continue de faire couler beaucoup d’encre dans les médias, mais pas forcément dans le cadre d’une arrivée au PSG qui pourrait avoir lieu en 2022 en cas de départ libre de Kylian Mbappé selon As , ce qui paraît à présent très improbable vu que le Real Madrid aurait tout juste dégainé sa deuxième offre d'après Sky Sports qui s’élèverait à 170M€. La destination la plus plausible pour Ronaldo désormais semble être Manchester City. Et tout ne serait pas rose en coulisse concernant cette opération.

Une entrevue entre le clan Ronaldo et la Juve qui a chauffé…