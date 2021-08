Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo impliqué dans une opération colossale ?

Publié le 26 août 2021 à 14h15 par A.D.

Pour boucler l'opération Cristiano Ronaldo, la Juventus et Manchester City pourraient négocier un échange XXL. D'une part, les Citizens aimeraient inclure Aymeric Laporte ou Bernardo Silva dans la transaction. D'autre part, les Bianconeri souhaiteraient récupérer Gabriel Jesus.

Libre de tout contrat dans moins d'un an, Cristiano Ronaldo voudrait quitter la Juventus dès cet été. Dans cette optique, Jorge Mendes s'activerait en coulisse et serait en quête d'un nouveau point de chute pour son poulain. Parmi les pistes possibles pour CR7 , il y aurait le PSG et Manchester City. En effet, Jorge Mendes aurait sondé ces deux clubs pour leur proposer les services de Cristiano Ronaldo. Et pour le moment, seul Pep Guardiola aurait répondu favorablement. D'ailleurs, le coach de Manchester City pourrait boucler l'arrivée de la star portugaise dès ce jeudi.

B. Silva ou Laporte inclus dans l'opération Cristiano Ronaldo ?