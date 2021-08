Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a dégainé une deuxième offre pour Mbappé !

Publié le 26 août 2021 à 17h00 par Th.B. mis à jour le 26 août 2021 à 17h08

Alors que le Real Madrid s’est déjà rapproché du PSG avec une offre supérieure à 150M€ comme le10sport.com vous l’a souligné ces derniers jours, le président Florentino Pérez serait revenu à la charge après un premier échec en augmentant sa proposition à 170M€ !

Et si Kylian Mbappé venait finalement à quitter le PSG avant la fin du mercato estival ? Lors de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi le 10 août dernier, le président Nasser Al-Khelaïfi avait évoqué sa ferme position quant à un départ de Mbappé en l’incitant même à prolonger, faisant savoir qu’il n’avait plus d’excuse pour ne pas le faire. Néanmoins, comme le directeur sportif Leonardo l’a confié en interview à RMC Sport mercredi, on semble se diriger vers un départ du champion du monde tricolore. « Si on a refusé l’offre ? Oui, on a dit non verbalement. Mais on ne retient personne. Si quelqu’un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. Mais on a créé un rêve avec nos joueurs cet été, et on ne laissera personne le détruire. On considère l’offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd’hui ». De quoi confirmer l’information du 10sport.com, qui vous révélait en exclusivité que le PSG préparait la succession de Kylian Mbappé.

Le Real Madrid est monté à 170M€ !