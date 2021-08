Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réunion au sommet imminente pour Mbappé ?

Publié le 26 août 2021 à 16h10 par H.G.

Alors que le tirage de la Ligue des champions a lieu ce jeudi à 18h, l’évènement pourrait être l’occasion d’une réunion dans le dossier Kylian Mbappé.

À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé semble plus que jamais proche d’un départ du PSG. En effet, après une première offre repoussée chiffrée à 160 M€, le Real Madrid prévoirait de revenir à la charge d’après les informations dévoilées par RMC Sport . Et s’il reste à savoir si cette deuxième offensive atteindra les 220 M€ réclamés par le club de la capitale, des négocations pourraient très prochainement se produire.

Une réunion à Istanbul prévue ce jeudi ?