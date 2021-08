Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En rejoignant le Real Madrid, Mbappé ferait-il une erreur ?

Publié le 26 août 2021 à 8h00 par La rédaction

Bien que le PSG ait repoussé la première offre du Real Madrid estimée à 160M€, Kylian Mbappé aurait bel et bien décidé de rejoindre le club merengue. Mais fait-il le bon choix ?

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com mardi, le PSG se prépare à un départ de Kylian Mbappé et attend une offre du Real Madrid. Cela tombe bien puisqu'un peu plus tard la soirée, le club merengue a dégainé une première proposition estimée à 160M€ et immédiatement refusée par le PSG. Cependant, le feuilleton est loin d'être terminé puisque Leonardo a confirmé que l'attaquant de l'équipe de France souhaitait partir : « Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair… Moi je donne une position, qui, je pense, est claire pour tout le monde. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato changer nos plans. S’il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c’est à nos conditions . » Mais Kylian Mbappé a-t-il raison de pousser pour quitter le PSG ?

Mbappé décidé à rejoindre le Real ?

En effet, Kylian Mbappé a plusieurs fois affirmé sa volonté de voir le PSG réaliser un gros recrutement et de vouloir évoluer au sein du club qui lui proposera le meilleur projet sportif. Et aujourd'hui, qui du PSG ou du Real Madrid propose le meilleur projet ? Le club parisien s'est renforcé de façon importante avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi et Sergio Ramos tandis que les Madrilènes n'ont attiré que David Alaba pendant Raphaël Varane et Sergio Ramos quittaient le club. D'autre part, un nouveau cycle s'ouvre avec le changement d'entraîneurs puisque Carlo Ancelotti a remplacé Zinedine Zidane sur le banc de la Casa Blanca. Par conséquent, à court terme, le projet du PSG semble plus ambitieux, mais à l'inverse, à Paris Kylian Mbappé devra partager les premiers rôles avec Lionel Messi et Neymar alors qu'il serait la grande star du Real Madrid. Nouveau galactique en Espagne ou partage du trône en France, c'est le choix qui attend l'ancien Monégasque qui semble toutefois déjà avoir une idée précise sur la question.



Selon vous, Mbappé doit-il rejoindre le Real Madrid ?