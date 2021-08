Mercato - PSG : La presse anglaise confirme une bombe pour Kylian Mbappé !

Foot - Mercato - PSG

Comme prévu, le Real Madrid devrait prochainement revenir à la charge dans le feuilleton Kylian Mbappé en formulant une nouvelle offre au PSG.

Ça s’active plus que jamais en coulisses pour Kylian Mbappé ! L’attaquant français, qui n’a plus qu’une année de contrat avec le PSG, a fait l’objet d’une première offre de 160M€ de la part du Real Madrid qui a été rapidement décliné par les dirigeants parisiens. Toutefois, RMC Sport a annoncé que le club merengue s’apprêtait à lancer une deuxième offensive pour boucler le transfert de Mbappé avant la fin du mercato, et la presse étrangère confirme…

Selon Skysports , le Real Madrid aurait effectivement programmé une nouvelle offre revue à la hausse qui sera prochainement formulée au PSG pour Kylian Mbappé. Selon le média anglais, les dirigeants madrilènes estimaient pourtant que cette première proposition de 160M€ était relativement convenable étant donné qu’ils seront en position de force dès le 1er janvier 2022 pour récupérer ensuite Mbappé gratuitement l’été suivant. Affaire à suivre…

Real Madrid considering whether to make an improved offer for Kylian Mbappe. Discussions going on now. Real Madrid believe €160m opening offer was fair price because they can sign Mbappe for nothing on a pre-contract agreement in 129 days – 1st January 2022