Mercato - PSG : Une nouvelle offre colossale arrive pour Kylian Mbappé !

Publié le 26 août 2021 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 26 août 2021 à 8h18

Après une première offre formulée pour Kylian Mbappé et refusée par la direction du PSG, le Real Madrid ne devrait pas s’arrêter là et aurait déjà prévu de faire parvenir une nouvelle proposition à la hausse dans ce dossier.

Interrogé mercredi après-midi sur les envies de départ de Kylian Mbappé au PSG et l’offre de 160M€ du Real Madrid qui a rapidement été refusée, Leonardo s’était montré très clair sur ce dossier brûlant du mercato : « On a dit non à cette offre. Mais on ne retient personne. Si quelqu’un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. Mais on a créé un rêve avec nos joueurs cet été, et on ne laissera personne le détruire. On considère l’offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd’hui », indiquait clairement le directeur sportif du PSG. Un discours ferme, mais qui n’a pas pour autant refroidi le Real Madrid…

Une deuxième offre se prépare pour Mbappé