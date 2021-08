Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé se fait fracasser par… un ancien de l’OM !

Publié le 26 août 2021 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur la situation de Kylian Mbappé, Mathieu Valbuena n'a pas manqué de critiquer le comportement de Kylian Mbappé.

« Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair… Moi je donne une position, qui, je pense, est claire pour tout le monde. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato changer nos plans. S’il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c’est à nos conditions ». Leonardo ne s'en cache plus, Kylian Mbappé veut quitter le PSG et attend que le Real Madrid se mette d'accord avec le club parisien. Toutefois, l'attaquant français n'a toujours pas communiqué sa décision, ce qui agace Mathieu Valbuena.

«Si j’étais supporter du PSG, je verrais la situation actuelle d’un mauvais œil»