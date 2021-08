Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lâche ses vérités sur la succession de Kylian Mbappé !

Publié le 25 août 2021 à 16h10 par H.G.

Alors que Leonardo a confirmé les intentions de départ de Kylian Mbappé, le directeur sportif du PSG affirme ne pas avoir de plan pour sa succession.

Le feuilleton Kylian Mbappé a connu un énorme tournant ce mardi ! Et pour cause, le Real Madrid a envoyé sa première offre au PSG pour s’attacher les services de l’international français à un an du terme de son contrat. Seulement voilà, cette proposition chiffrée à 160 M€ est loin d’être à la hauteur des attentes du club parisien qui l’a donc repoussée comme l’a annoncé Leonardo à la presse ce mercredi. Et tandis que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG s’obscurcit, le directeur parisien affirme que ses plans n’ont pas changé et que son objectif n’est pas de laisser partir le joueur de 22 ans.

« On veut le prolonger »