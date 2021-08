Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Bayern Munich refroidit le PSG pour l’après Mbappé !

Publié le 25 août 2021 à 15h30 par T.M.

Alors que le départ de Kylian Mbappé pourrait bien être acté d’ici la fin du mercato estival, le PSG pourrait donc devoir se pencher sur la succession du Français. Qui fera oublier Mbappé ? Celui-ci ne devrait en tout cas pas se trouver du côté du Bayern Munich. Explications.

Kylian Mbappé pourrait bien connaitre ses derniers moments en tant que joueur du PSG. En effet, alors que c’est un secret pour personne que le Français veut s’en aller pour aller au Real Madrid, il pourrait bien obtenir gain de cause avant la fin du mercato estival. La Casa Blanca serait en tout cas passer aux choses sérieuses en faisant une première offre de 160M€ au PSG. Alors que celle-ci aurait été refusée, le montant pourrait être revu à la hausse. On pourrait donc arriver enfin au dénouement du feuilleton Mbappé, mais un autre démarrerait alors à Paris, celui de la succession du champion du monde. Alors que la perte sera énorme pour le club parisien, Leonardo ne devrait pas rester les bras croisés. Qui sera alors recruté pour faire oublier Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous l’a révélé, l’option Robert Lewandowski est sur la table, d’autant plus que Pini Zahavi, agent du buteur du Bayern Munich, était ces derniers jours à Paris. Autre piste en Bavière, celle menant à Kingsley Coman. Selon les informations de Get French Football , le nom de l’international français, formé au PSG, serait également au centre de discussions en vue de la succession de Mbappé.

C’est non pour Lewandowski et Coman !