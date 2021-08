Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a déjà tout prévu pour l'après Mbappé !

Publié le 25 août 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 25 août 2021 à 12h38

Alors que le départ de Kylian Mbappé du PSG est une hypothèse à ne pas écarter actuellement, le club de la capitale a déjà tout prévu pour compenser son éventuel départ.

Kylian Mbappé est-il en train de vivre ses derniers jours en tant que joueur du Paris Saint-Germain ? S’il est impossible d’affirmer une telle chose à l’heure actuelle, cette option ne peut pas être écartée. Il est maintenant connu que l’international français âgé de 22 ans ne compte pas prolonger son contrat au sein du club de sa ville natale expirant le 30 juin prochain. Et dans ce contexte, le Real Madrid a décidé de passer à l’action pour l’enrôler dès maintenant ! En effet, comme annoncé ce mardi et confirmé dans tous les médias, le club de la capitale espagnole a formulé une première approche à hauteur de 160 M€. Celle-ci a été refusée par le PSG, mais rien n’indique que les Merengue ne reviendront pas à la charge dans les prochaines heures avec une nouvelle proposition plus élevée, et ce alors que L’Equipe indique ce mercredi que Paris pourrait songer à laisser filer son joyau français si le Real Madrid offre aux alentours de 200 M€.

Erling Haaland en 2022 ou Robert Lewandowski maintenant, pas de Cristiano Ronaldo

Et forcément, cela pousse le PSG a envisager tous les scénarios, lui qui était initialement totalement fermé à l’idée de vendre Kylian Mbappé et convaincu du fait qu’il allait finir par prolonger, chose à laquelle le principal intéressé n’a jamais ouvert la porte. Un départ n’est maintenant plus à exclure, et le PSG est déjà au travail en travaillant sur deux scénarios. Le premier est celui d’un statu quo au terme de cette fenêtre estivale des transferts et d’un départ libre le 30 juin prochain. Comme le10sport.com vous le révèle ce mercredi, LA priorité du PSG dans ce cas là sera d’enrôler Erling Haaland. Paris s’est déjà positionné auprès de son agent Mino Raiola cet été. L’opération se chiffrera aux alentours de 100 M€, entre sa clause libératoire au Borussia Dortmund et les commissions du célèbre agent. S’il part cet été, la priorité sera alors de recruter dès maintenant Robert Lewandowski comme nous vous le révélons également, lui qui est désireux de quitter le Bayern Munich. Cela tombe bien, rejoindre le PSG plairait au buteur polonais et une rencontre a déjà eu lieu ce week-end avec son agent Pini Zahavi.



Bref, le PSG travaille et envisage maintenant toutes les options et envisage clairement l’hypothèse d’un départ de Kylian Mbappé d’ici la fin de cette fenêtre estivale des transferts. Robert Lewandowski cet été ou Erling Haaland dans un an, les jeux sont ouverts. Mais une chose semble claire, le PSG ne remplacera pas le Champion du monde 2022 avec Cristiano Ronaldo. Disposant déjà de Leo Messi dans son effectif, Paris ne serait pas intéressé par le Portugais si l’on en croit les informations dévoilées ce mardi soir par Fabrizio Romano et Gianluca Di Marzio. En l’état, la porte de sortie la plus probable mais tout de même complexe pour le Portugais serait Manchester City.