Mercato - PSG : Un accord est déjà trouvé dans le dossier Mbappé !

Publié le 25 août 2021 à 11h15 par H.G.

Alors que le PSG a refusé une première approche de la part du Real Madrid pour Kylian Mbappé, l’international français aurait déjà trouvé un terrain d’entente contractuel avec les Madrilènes.

Le feuilleton Kylian Mbappé a connu un nouveau tournant ce mardi ! En effet, le Real Madrid a décidé de passer à l’action en proposant une offre de 160 M€ afin de s’attacher les services de l’attaquant dont le contrat au PSG expirera le 30 juin 2022. Seulement voilà, cette offre a finalement été refusée par le club parisien, toujours désireux de conserver son attaquant âgé de 22 ans. Seulement voilà, dans le même temps, ce dernier se serait déjà mis d’accord avec le Real Madrid.

Kylian Mbappé est déjà d’accord avec le Real Madrid